記事ポイント「化粧オイルカテゴリ」で2017年から2025年まで国内売上9年連続No.1を達成（富士経済調べ）スクワラン100%・純度99.9%に高精製し、乾燥小ジワを目立たなくする効果は効能評価試験済みラベンダー・フローラルリフト・ローズの天然精油配合季節限定タイプも展開ハーバー研究所が、「化粧オイルカテゴリ」の国内マーケットシェアで2017年から2025年まで9年連続No.1（富士経済「化粧品マーケティング要覧2020〜2026」調べ