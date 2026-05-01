無添加一筋40年、9年連続トップの実力！ ハーバー研究所 高品位 スクワラン

記事ポイント 「化粧オイルカテゴリ」で2017年から2025年まで国内売上9年連続No.1を達成（富士経済調べ）スクワラン100%・純度99.9%に高精製し、乾燥小ジワを目立たなくする効果は効能評価試験済みラベンダー・フローラルリフト・ローズの天然精油配合季節限定タイプも展開 「化粧オイルカテゴリ」で2017年から2025年まで国内売上9年連続No.1を達成（富士経済調べ）スクワラン100%・純度99.9%に高精製し、乾燥小ジワを目立たなくする効果は効能評価試験済みラベンダー・フローラルリフト・ローズの天然精油配合季節限定タイプも展開

ハーバー研究所が、「化粧オイルカテゴリ」の国内マーケットシェアで2017年から2025年まで9年連続No.1（富士経済「化粧品マーケティング要覧2020〜2026」調べ）を達成します。

同社のスキンケアラインを代表する高品位「スクワラン」は、1983年11月の発売以来40年以上にわたりロングセラーを続ける美容オイルです。

ハーバー研究所「高品位「スクワラン」」





ブランド: ハーバー研究所種別: 化粧オイル（スクワラン100%）容量・価格: 15mL 税込1,540円 / 30mL 税込2,750円 / 60mL 税込5,060円 / 120mL 税込9,350円受賞: 化粧モイスチャーオイルカテゴリ国内売上No.1（2017〜2025年、富士経済調べ）

高品位「スクワラン」は、保湿成分スクワランを100%・純度99.9%まで高精製した透明の化粧オイルです。

無色透明のさらりとした液体で、手のひらで温めると肌へするりとなじみます。

洗顔後の化粧水のあと、スキンケアの最後に数滴伸ばすと、ベタつきなく肌表面にうるおいのベールをつくります。

スクワランは人の皮脂にも含まれる成分で肌との親和性が高く、乾燥による小ジワを目立たなくする効果は効能評価試験で確認されています。

年齢・性別・肌質を問わない処方が幅広い層に支持され続けてきた結果として、9年連続でトップシェアを維持しています。

9年連続No.1を支える無添加主義





ハーバー研究所は創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を全製品に反映してきています。

社名「HABA」は「Health Aid Beauty Aid（美と健康を助ける）」という理念に由来しており、「5つの無添加」と呼ぶ独自基準を守ることで、余分な添加物が配合成分と競合しないシンプルな処方を実現しています。

スクワランを中心に据えた美容理論は創業以来の基本として、現在の全ラインナップに受け継がれています。

2004年3月から2025年7月までの累計出荷本数は、15mLを1本・30mLを2本・60mLを4本・120mLを8本に換算した合計で3,300万本を超えています。

「肌に余分なものを足さない」という一貫した思想が、長期間にわたって日常のスキンケアに組み込まれてきた背景にあります。

純度99.9%の高品位「スクワラン」





スクワランを顔になじませる





純度99.9%まで高精製することで実現するのは、成分の安定性です。

不純物が少ないほど酸化や変色が起きにくく、開封後も品質が保たれやすくなります。

肌の上ではほぼ水のようにサラッと広がり、重ね塗りしても膜感が出ない軽い仕上がりで、脂っぽさが気になる夏場や、メイク前の朝のスキンケアにも取り入れやすい設計です。

容量は15mL（税込1,540円）から120mL（税込9,350円）まで4サイズを展開しています。

顔だけでなくかかとや肘の乾燥ケアに日常的に使う場合は60mL（税込5,060円）や120mLが向いており、旅行や出張時のポーチにも収まる15mLは携行用として対応しています。

季節限定スクワラン





フローラルリフトスクワラン 30mL 2,970円(税込)今季発売日未定





ローズスクワラン 30mL 2,970円(税込)※今季発売日未定





高品位「スクワラン」の処方をベースに天然精油の香りを加えた季節限定タイプが3種展開されています。

ラベンダー油を配合した「ラベンダースクワラン」（30mL 税込2,970円）は現在販売中でなくなり次第終了となります。

ダマスクバラ花油・ノバラ油を使った「ローズスクワラン」（30mL 税込2,970円）と、ビターオレンジ花油配合の「フローラルリフトスクワラン」（30mL 税込2,970円）はいずれも今季の発売日が未定です。

3種ともスリムな30mLボトルに収まり、洗面台に並べてもかさばりません。

夜のスキンケアの仕上げに数滴手のひらに出すと、ラベンダー・バラ・ビターオレンジの花それぞれの上品な天然精油の香りが就寝前のリラックスをもたらします。

保湿効果と乾燥小ジワへの効能は通常の高品位「スクワラン」と同様で、香りというプラスの体験が加わる限定品です。

悩みに応じたバリエーション





スクワQ10 30mL 3,080円(税込)





薬用ホワイトニングスクワラン 30mL 3,300円(税込)





スクワランスパローション 60mL 1,430円(税込)





海の宝石 20g 1,980円(税込)





海の宝石 紅潤 20g 2,200円(税込)





スクワレンSP 90粒 2,376円(税込)





スクワランの保湿効果にスキンケア成分を加えた美容オイルのバリエーションも揃っています。

独自配合の植物スクワランを使った「高品位「スクワラン」II」（30mL 税込2,530円）に加え、保湿成分コエンザイムQ10（ユビキノン）配合でエイジングケアに対応した「スクワQ10」（30mL 税込3,080円）、有効成分ビタミンC誘導体によりシミ・ソバカスを防ぐ医薬部外品「薬用ホワイトニングスクワラン」（30mL 税込3,300円、販売名：薬用 ホワイトニングCオイル）が展開されています。

形状のバリエーションも充実しています。

ナノ乳化したスクワランを配合したミストタイプ「スクワランスパローション」（60mL 税込1,430円）はメイクの上からいつでも使えるため、オフィスのデスクに常備しやすい設計です。

なめらかなテクスチャーで肌に密着するバーム状の「海の宝石」（20g 税込1,980円）はうるおいが長く続き、ハリとうるおいにフォーカスしたスキンケア成分配合の「海の宝石 紅潤」（20g 税込2,200円）は大人の肌の乾燥が気になる朝のルーティンにも向いています。

外側からのケアに加えて内側からのアプローチも望む方向けには、純度99.9%に精製したスクワレンを配合したサプリメント「スクワレンSP」（90粒 税込2,376円）もラインナップされています。

オイル・ミスト・バーム・サプリメントと多彩な形状でスクワランを展開するハーバー研究所は、化粧オイルカテゴリで9年連続トップシェアを持つブランドとして、肌質や年齢、ライフスタイルに応じた選択肢を幅広く揃えています。

無添加主義®のもとで試験・研究を積み重ねてきた処方と、日常使いで積み上げられた信頼が、長期にわたるシェア維持の根幹にあります。

ハーバー研究所「高品位「スクワラン」」の紹介でした。

よくある質問

Q. 高品位「スクワラン」はスキンケアのどのタイミングで使いますか

A. 洗顔後に化粧水を使ったあと、スキンケアの最後のステップで使います。

数滴を手のひらに取って顔全体になじませることで、先に入れた保湿成分を肌に留める役割を担います。

Q. 9年連続No.1の調査の対象期間と出典はどこですか

A. 富士経済「化粧品マーケティング要覧2020〜2026」に基づく化粧モイスチャーオイルカテゴリのメーカーマーケットシェアで、対象期間は2017年から2025年です。

Q. 薬用ホワイトニングスクワランはどのような製品分類ですか

A. 化粧オイルに分類される医薬部外品で、販売名は「薬用 ホワイトニングCオイル」です。

有効成分のビタミンC誘導体がメラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを予防する効能を持ちます。

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