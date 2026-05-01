タレントでプロレスラーのフワちゃんが4月30日にInstagramを更新。試合を観戦しに来た芸能界の仲間たちとのオフショットを公開した。【写真】オードリー春日、くりぃむしちゅー有田との2ショットも！2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月