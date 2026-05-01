アニメーターの中野彰子氏が1日までにXを更新。がん患者としての立場から、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げへの反対をあらためて表明した。中野氏は、3日に東京・有明防災公園で行われる大規模集会「2026憲法大集会」について、自民党の大空幸星（おおぞら・こうき）衆院議員が自身のXで騒音や安全面などを懸念し「がん研有明病院の真横でもあります。例年、私の対立候補も含めて、複数の政治家が当集会には参加しているよ