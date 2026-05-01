ブイ・テクノロジーは急落。４月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５６０億円から５２９億円（前の期比１４．５％増）へ、営業利益を４５億円から３５億円（同９２．２％増）へ下方修正すると発表した。半導体・フォトマスク事業の設置時期延伸による売り上げ未達に加え、ＦＰＤ装置事業における中国向けＣＦ露光機の２７年３月期への一部延伸などが要因。これを嫌気した売りが優勢となっている