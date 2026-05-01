・ＮＹダウ４９６５２．１４（＋７９０．３３） 高値４９７５３．２６ 安値４８７６２．９３ ・Ｓ＆Ｐ５００７２０９．０１（＋７３．０６） ・ナスダック総合指数２４８９２．３１（＋２１９．０７） 出所：MINKABU PRESS