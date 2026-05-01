毎朝響く謎の物音に悩まされ、苦情寸前で声をかけた先にあったのは思いもよらない事情でした！戸惑いと緊張のなかで知った意外な背景に、心境が少しずつ変わっていくことに──。今回は筆者の知人から聞いた、ご近所さんとの心温まるエピソードをご紹介します。 ベランダに響く謎の音 毎朝同じ時間、隣のベランダから“ガンッ”“ガンッ”と固く鈍い音が響くようになった時期がありました。 最初は洗濯や掃除の