お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（４１）に、第１子、２子となる男女の双子が誕生した。４月３０日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０」で生報告した。妻でタレントやダンサーとして活動する、いとくとら（読み・いくら、３６）も１日に自身のインスタグラムで出産を報告した。村上はラジオの中盤で「ちょっとお話がありまして」と切り出して「村上さんに子どもが生まれました」と報告