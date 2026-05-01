お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（４１）に、第１子、２子となる男女の双子が誕生した。４月３０日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０」で生報告した。妻でタレントやダンサーとして活動する、いとくとら（読み・いくら、３６）も１日に自身のインスタグラムで出産を報告した。

村上はラジオの中盤で「ちょっとお話がありまして」と切り出して「村上さんに子どもが生まれました」と報告し、ファンファーレが流れた。「無事に生まれるかもわからない」ため、妻の妊娠は数人にしか伝えていなかったという。「男女。男女の双子、双子が生まれました。ありがとうございます」とうれしそうに語った。

いとくとらはインスタグラムで「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「２人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は２７００ｇ越え、第二子の男の子は３０００ｇ越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！誰かさんの遺伝かしら、、、」と笑う。

誕生した赤ちゃんたちは「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはＮＩＣＵに入りましたが、２人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。弟くんも少しずつＮＩＣＵ退院に向けて頑張っています」と状況を説明。「日々寄り添ってくださっているＮＩＣＵの皆様には頭が上がりません、、。⠀お腹の中でずっと一緒だった２人を早く会わせてあげられますよに」とスタッフに感謝した。

妊娠生活を振り返り「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのＭＦＩＣＵ入院を経ての出産でした、、」と、不妊治療も明かす。「しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます」と感謝の気持ちをつづり「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠＆高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした」と回顧した。

妊娠はＳＮＳなどでは発表していなかった。「ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました。周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません。またどこかでこれまでのこと色々お話しできたら良いな〜と思っています」という。

出産は帝王切開で「今は体の痛さに驚きビビりながら少しずつ育児を始めています」という。「世の母たちは本当にすごいです、、。⠀まるで余裕はないし涙が出る日もあるけれど、この子たちのお世話をしているときは何もかも辛いことを忘れられます。本当に心の底から愛おしいです」と子どもの存在を実感。そして「ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。まあまあ惚れ直しました」と夫の支えにも感謝。「一気に２人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！」とメッセージを寄せた。

２人は、２０２２年７月７日の七夕に結婚した。