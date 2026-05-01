横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。県内は１日、低気圧の影響などで大雨になる恐れがあるとして、夜のはじめ頃にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意するよう呼びかけている。また落雷や竜巻などの突風にも注意が必要としている。気象台によると、１日は前線を伴った低気圧が昼過ぎにかけて関東甲信地方を通過し、東日本の上空には強い寒気が流れ込む見