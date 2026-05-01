元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が4月30日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。和博氏とのツーショットを公開した。【写真】終始笑いに包まれたトークショーに参加する清原和博の笑顔ショット亜希は、写真を添えて「やる気が無いと言いながらちゃんと来る人と遭遇。元気でいて下さいね」と記した。亜希と和博氏は、結婚後2子をもうけるも、2014年9月に離婚。別れた後も良好な関係が続いている