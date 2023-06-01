1966年5月にスタートした日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）。今年2026年に60周年を迎えた。「大喜利」のコーナーに出演する落語家の三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、座布団運びの山田隆夫が、このほど都内で会見を開き、思いを語った。【写真】歴史と伝統を感じさせる『笑点』看板会見では「『笑点』が60年続いた理由は？」という質問が。ただ、自由気