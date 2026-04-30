きのう、東京・福生市で男が金づちのようなもので高校生らを殴るなどした事件。警視庁は殺人未遂の疑いで高林輝行容疑者（44）を指名手配しました。高林容疑者は男子高校生（17）の顔面を金づちのようなもので、複数回、殺意を持って殴打した疑いがもたれています。高林容疑者の母親「悲しいですよ。私が大ごとになる前にお巡りさんを110番で呼んでいれば…。私は（息子に電話を）何回か入れたけど着信拒否。名乗り出てきたらいい