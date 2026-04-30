石川遼はイーブンパースタート。雨の中、歴史と伝統の中日クラウンズが開幕しました。 【写真を見る】石川遼 初日はイーブンパー 49位タイ発進で16年ぶりの王冠へ 注目の15歳プロ加藤金次郎は“ミラクルショット”も【中日クラウンズ】 今シーズン国内ツアー初参戦となった石川遼。 雨で難しい中でもパットを落ち着いて沈め49位タイ。16年ぶりの王冠奪還へ、巻き返しに期待がかかり