ヤングスキニーが、結成6周年を記念したライブ＜ヤンスキ大宴会＞を8月15日に東京・SGC HALL ARIAKEで開催することを発表した。本公演は、デビュー5周年の節目として開催された日本武道館公演を成功させた彼らが、その歩みを総括すると同時に、次なるフェーズの幕開けを告げるステージになるという。チケットは、公式ファンクラブ「ヤンスキカンパニー全国株主総会」にて先行予約を5月6日まで受付中だ。◾️＜ヤンスキ