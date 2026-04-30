名古屋市緑区の国道23号にトラックが落下し、55歳の男性が重傷です。 【写真を見る】国道に｢トラックが落下｣ 運転していた55歳男性が重傷 ガードレールにぶつかり｢のり面｣から… 名古屋･緑区 きょう午後1時半ごろ、名古屋市緑区大高台の国道23号の上り車線に「トラックが落下した」などと通りかかった人から警察に通報がありました。 トラックを運転していたのは、愛知県知多市に住む55歳の男性で、一時車から脱出