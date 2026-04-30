岐阜県高山市での産廃処分場計画に反対する漁業関係者らの団体が、計画撤回への働きかけを市に要望しました。 【写真を見る】水銀含む産廃処分場計画 反対する漁業団体が“撤回”への働きかけを市に要求 市長｢市としても県に働きかけたい｣ 岐阜･高山市 高山市荘川町では、富山市の業者がプラスチックや水銀を含む産業廃棄物などを埋め立てる最終処分場の建設を計画しています。 「下流域の団体の気持ちが入っていることも伝えた