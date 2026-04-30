警察によりますと、きょう午後1時半過ぎ、名古屋市緑区大高台の名古屋高速道路と知多半島道路を結ぶ道路で、トラックがガードレールとフェンスを突き破って、下を走る国道23号に落ちたと通報がありました。 【現場の画像】“トラックがガードレールを突き破って国道に落ちた” 50代男性を病院に搬送 名古屋･緑区 消防によりますと、この事故で50代の男性が病院に搬送されましたが、意識はあるというこ