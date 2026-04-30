「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。4月24日（金）に放送された「WBC大谷翔平秘話も！総重量4.5キロ名店キーマカレー」をプレイバック！【動画】大谷翔平が「WBC」準決勝で整列に加わらなかった理由…元阪神・糸井嘉男が激白！大食い界の新世代女王・えびまよと、阪神タイガースで活躍した超人・糸井嘉男＆今成亮太が激突！ハンター1人に対し挑戦者2人で挑むハンデマッチ。阪神レジェンドチームがえびまよに勝てば、賞金1