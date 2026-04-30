アジア大会の競技場で、大勢の観客が折り重なる事故の発生を想定した訓練が行われました。 【写真を見る】観客が折り重なる｢群衆雪崩｣が起こったら… アジア大会前に会場で訓練 消防や警察･医師などが手順確認 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 この訓練は、今年9月から10月にかけて行われるアジア・アジアパラ競技大会で観客同士のトラブルにより大勢の観客が折り重なる、いわゆる「群衆雪崩」の事故が発生した場合を想定したもので