大の親日家としても知られるソウル・シンガー、ベン・E.キング。彼が残した数々の名曲のなかでも、『スタンド・バイ・ミー』は今なお世界中で歌い継がれている。その普遍的な魅力の裏には、時代を超えて紡がれた物語があった。 【画像】デビュー前の姿の写真のジャケットも有名！ジョン・レノンが歌った『スタンド・バイ・ミー』も収録されたアルバム エルヴィスを成功させた男たちが極上のポップスに