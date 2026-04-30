◆【おしごとストーリー】イベントを通して、“スイーツの街・さいたま市”を盛り上げる人々隠れたロングセラーや、実は社員に人気…。“中の人”だからこそ知る、秘密や魅力を編集部がインタビューしていく「おしごとストーリー」。今回お話を伺うのは、さいたまスイーツのイベントを企画した浦和PARCOの岡田昌利さん、街を代表するパティスリー「アカシエ」の興野燈さん、いちご農家「五十嵐苺園」の五十嵐淳さん。2026年5月開催