きょう（木）は、前線を伴った低気圧が近づく影響で、西日本を中心に朝から雨が降り、午後は関東でも各地で雨となるでしょう。関東では、帰宅時間にまとまった雨となり、沿岸部では風が強まる予想です。西日本から東日本では、日中の気温があまり上がらず、3月下旬から4月上旬並みの所が多く、上着が手放せない肌寒い一日となりそうです。関東では、あす（金）通勤・通学の時間帯に雨のピークとなるでしょう。公共交通機関の乱れに