◆パ・リーグロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）楽天が逆転負けを喫した。４連敗で、４位に転落した。連敗ストップを目指して楽天は前田健が先発。初回に先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。味方が３回に逆転したが、４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さらに１死から井上に左翼への一発を浴び、勝ち越しを許した。１点