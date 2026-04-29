◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイの４勝目を懸け今季５度目の先発に臨み、初回を驚異の３者連続三振で立ち上がった。先頭の秋山をオール直球で３球三振に仕留めて１アウト。続く菊池をチェンジアップで、小園を１３１キロのスライダーで空振り三振に抑え、絶好調の立ち上がりを見せた。前回２２日の中日戦（前橋）では５回１０Ｋ１失点と