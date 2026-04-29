カストロは前日28日の9回に勝ち越し弾を放ってヒーローに■西武 3ー0 日本ハム（29日・ベルーナドーム）日本ハムは29日、ベルーナドームで行われた西武戦に0-3で敗れた。ロッテが楽天に勝利したため最下位に転落した。痛恨だったのは5回の守備だ。新助っ人のロドルフォ・カストロ内野手の“凡ミス”が失点に直結した。失策数は12球団ワーストの「26」。新庄監督は試合後、呆れながらミスを悔いた。0-1の5回だった。無死一塁か