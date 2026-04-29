韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長女（2）の愛らしい姿を公開し、成長した姿に反響を呼んでいる。【動画】「本当にかわいい」イ・ビョンホンの妻・イ・ミンジョンが公開した、2歳長女の成長した姿イ・ミンジョンは「ささやかだけど面白いイ・ミンジョンの家の週末風景公開MJの娘がこれだけ大きくなりました〜！」と題した動画で、「子育て地獄MJ