イ・ビョンホン、2歳長女が歌う姿に反響 「娘がこれだけ大きくなりました〜！」妻・イ・ミンジョンが“飾らない日常”を公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が、28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長女（2）の愛らしい姿を公開し、成長した姿に反響を呼んでいる。
【動画】「本当にかわいい」イ・ビョンホンの妻・イ・ミンジョンが公開した、2歳長女の成長した姿
イ・ミンジョンは「ささやかだけど面白いイ・ミンジョンの家の週末風景公開 MJの娘がこれだけ大きくなりました〜！」と題した動画で、「子育て地獄 MJの週末日常」とコメントを添えて長女と過ごす様子を披露した。
長男（10）や長女と軽食を食べる様子や、長女が踊り、歌を披露する姿、長男と長女の愛らしいやり取り、イ・ミンジョンの両親と長女が一緒に遊ぶ姿など、話す言葉が増え成長した長女の姿を大公開。ありのままの日常を見せている。
両親のDNAを感じさせる長女の姿に、「本当にかわいい」「かわいいです」と、愛嬌ある姿に反響が集まっていた。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
【動画】「本当にかわいい」イ・ビョンホンの妻・イ・ミンジョンが公開した、2歳長女の成長した姿
イ・ミンジョンは「ささやかだけど面白いイ・ミンジョンの家の週末風景公開 MJの娘がこれだけ大きくなりました〜！」と題した動画で、「子育て地獄 MJの週末日常」とコメントを添えて長女と過ごす様子を披露した。
両親のDNAを感じさせる長女の姿に、「本当にかわいい」「かわいいです」と、愛嬌ある姿に反響が集まっていた。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。