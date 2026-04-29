イランによるホルムズ海峡封鎖が継続される中、原油を満載した日本のタンカー1隻が、戦争勃発後初めて海峡を通過した。29日、日本経済新聞やイラン国営プレスTVなどによると、日本の出光興産の子会社が運用する超大型原油タンカー（VLCC）「出光丸」が、前日午前にホルムズ海峡を抜け出し、オマーン湾の公海上に進入した。サウジアラビアで積み込んだ原油200万バレルを載せたこのタンカーは、先月初めから湾岸海域で足止めされてい