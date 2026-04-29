ゴールデンウィークは、親子でおやつ作りを楽しんでみませんか。ころんとしたフォルムが愛らしい『パンダゆでだんご』なら、子どもも喜ぶこと間違いなし。耳や目をつける工程が楽しく、子どもといっしょにわいわい作れますよ。黒ごまの風味もほんのりきいて、見た目も味わいも満足感たっぷり。つるん＆もっちりの食感がたまりません♪『パンダゆでだんご』のレシピ材料（9個分）〈餅生地〉白玉粉……130ɡ 薄力粉……大さじ2砂