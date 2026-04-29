お笑い界ミドル世代の?オシャレ番長?は誰だ――。最近ＳＮＳで話題となったのが「極楽とんぼ」の加藤浩次（５６）。雑誌「ＳＷＩＴＣＨ」のインスタグラムで「サカナクション」山口一郎とのツーショットを公開。加藤は黒のロングコートに、黒のワイドクロップドパンツというシックな装いだった。山口はＸで加藤の衣装について「私服ですよ」と証言。続けて「意外に思われるかもしれませんが、加藤さんはファッションやインテ