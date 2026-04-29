「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが２点ビハインドの九回にカイル・タッカー外野手のサヨナラ２点タイムリーで劇的な逆転勝利。試合後、ファン爆笑の光景がフィールドに広がった。発端となったのは球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が撮影した一枚。タッカーは現地中継局のグラウンドインタビューを受けていたが、ここでテオスカー・ヘルナンデスとコールがウォータークーラーを持っ