米カリフォルニア州の販売場に展示されたゼネラル・モーターズ（GM）の自動車（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米自動車大手のゼネラル・モーターズ（GM）は28日、2026年通期の利益見通しを5億ドル（約800億円）上方修正し、135億〜155億ドルにすると発表した。米連邦最高裁の違法判断に伴う関税還付を見込み、関税コストの縮小を織り込んだ。従来の関税コストは30億〜40億ドルとしていたが、還付に伴い25億〜35億に減少