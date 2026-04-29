“サクッ×ぽふん”って何!? ミスドの新作は食感が主役♡話題のエアリードーナツが気になる

いつものおやつ時間を、ちょっと特別にしてくれる存在といえば、やっぱり「ミスタードーナツ」。そんなミスタードーナツから、この春また気になる新作が登場します♡今回のテーマは、なんと“食感”。「サクサク」と「ぽふん」とした軽やかな口あたりを掛け合わせた、新感覚のドーナツが誕生しました。台湾ドーナツをヒントにしたというユニークな発想で、これまでにない食べ心地が楽しめるのがポイント。思わず誰かにシェアしたくなる話題性は、SNSでも注目されそうな予感です。ちょっとしたご褒美にもぴったりな、今チェックしておきたい新作ドーナツをご紹介します♡

新感覚♡“サクぽふん”ってどんなドーナツ？

台湾ドーナツをヒントに誕生した今回の新作は、「サクサク」と「ぽふん」とした軽やかな食感が同時に楽しめるのが魅力。

新感覚食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライしました。この衣のような外側が、「サクサク」食感や、見た目のごつごつ感を生み出しています。

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食感を楽しむトッピングはシンプルなシュガー

トッピングにはサクぽふんドーナツ生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、食感を楽しめるよう、あえてシンプルに仕上げました。シュガーの粒子の大きさをそれぞれ変えるというこだわりも。

ミルクシュガー

テイクアウト価格：248円／イートイン価格：253円

カスタードシュガー

テイクアウト価格：248円／イートイン価格：253円

飽きがこず、ふわっと軽い食感だから、何個でもイケちゃうおいしさです。

見た目も可愛い♡SNS映えするトレンドドーナツ

割ったときのサクッという音と、ちょっと変わった見た目はトレンド感のある“食感系スイーツ”として、友達とのシェアやSNS投稿にもぴったり。話題性もばっちりなので、いち早くチェックしておきたいアイテム。

新しい季節、新しいスイーツで気分をアップデートしてみませんか？“サクッ×ぽふん”の新感覚ドーナツは、きっといつものおやつ時間をもっと楽しくしてくれるはず。話題になる前に、ぜひチェックしてみてくださいね♡

販売期間：4月27日（月）～5月下旬