昨年のM−1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、飲み会での立ち居振る舞いについて、先輩芸人から痛烈指摘される場面があった。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。キャラク