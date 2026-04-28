ミュージシャン・布袋寅泰が人気女性シンガーとフェス共演の２ショットを公開した。２８日までにインスタグラムで「あいみょんさんへステージをバトンタッチ」とつづり、シンガーソングライターのあいみょんと笑顔の２ショットをアップした。２人は４月２６日の「ＡＲＡＢＡＫＩＲＯＣＫＦＥＳＴ．２６」で共演していた。この投稿には「好きと好きのツーショット」「身長差がすごいです！」「遂に見られたツーショット」