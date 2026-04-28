阪急電鉄によると、28日午後6時半ごろに西山天王山駅で発生した人身事故の影響で、午後6時50分時点で、京都線が大阪梅田～京都河原町の全線で運転を見合わせています。 また、千里線も天神橋筋六丁目～北千里の全線で運転を見合わせています。