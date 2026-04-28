バイト先で気になる女の子とお近づきになるためには、できるだけ早く連絡先をゲットしたいもの。好意が丸見えになる聞き方だと気後れしてしまうなら、自然に聞けるタイミングを見極める必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性381名に聞いたアンケートを参考に「今がチャンス！バイト先の女の子の連絡先を聞くタイミング」をご紹介いたします。【１】相手から「バイトを辞めるの」と打ち明けられたとき「一生会