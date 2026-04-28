愛知県江南市で、職務質問をしようとした警察官を突き飛ばしたとして自称・陸上自衛官の男が逮捕されました。 捜査関係者によりますと、28日午前1時前、江南市宮田神明町春日の神明小網橋で「橋の下でスプレーで落書きをしている人がいる」と110番通報がありました。 現場に駆けつけた警察官が男を見つけて職務質問をしようとしたところ、男は逃げようとして警察官を突き飛ばしたため、公務執行妨害の疑いで