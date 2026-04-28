中国国家発展改革委員会の外商投資安全審査業務メカニズム弁公室はこのほど、法律と関連規定に基づき、外資によるManusプロジェクトの買収に対して投資禁止決定をおこない、当事者に当該買収取引の取り消しを要求しました。（提供/CGTN Japanese）