プロデュースや楽曲提供、レーベル運営など多方面で活躍中のシンガーソングライター大柴広己が本日4月28日、前作から3年ぶりとなる9thアルバム『JUNK HOPE』を配信リリースした。自身最高傑作を更新した『JUNK HOPE』は、各種音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスにて配信中だ。今作は、前アルバムリリース後に引っ越した、関東某所の海の街に建てた自宅スタジオにてレコーディングが行われた。いわゆるレコーデ