現代の神経科学・認知科学によると、我々の脳には予測符号化という働きがあるらしい。簡単に言えば、過去の経験をもとに「次はこうなるだろう」とあらかじめ予測しておき、実際に違ったら、その差分だけを処理して精度を上げていくという効率的な情報処理方法だ。五感として受ける情報をバカ正直に全受信＆処理するのではなく、予測外の「変化」や「驚き」のみに注目するというエコな仕組みのおかげで、素早く環境に適応でき、知覚