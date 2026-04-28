ディジタルメディアプロフェッショナルはストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３０１５円でカイ気配となっている。きょう午後０時３０分ごろ、インドのドローン技術企業ｉｄｅａＦｏｒｇｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙと戦略的覚書を締結したと発表した。今回のパートナーシップの締結に基づき、ｉｄｅａＦｏｒｇｅ社はＤＭＰのエッジＡＩＳｏＣ「Ｄｉ１」を搭載した次世代のＡＩドローンを開発し、