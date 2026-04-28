甲子園球場でたとえるとこれくらい阪神高速がゴールデンウィークを前に、渋滞時の追突事故について注意を呼びかけています。とりわけ“ながら”運転についての注意喚起を行っています。 【笑】これが近鉄特急を使った“ながら運転”の危険性アピールです（画像）同社はエフエム大阪やNEXCO西日本、本四高速とともに、「STOP! NAGARA DRIVING PROJECT（SDN）」と題したキャンペーンを展開しています。「車の運転中にもメールやL