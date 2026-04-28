ロシア軍が占拠するウクライナ南部のザポリージャ原発にドローン攻撃があり、1人が死亡しました。【映像】ドローン攻撃があったザポリージャ原発タス通信は27日、ザポリージャ原発のロシア側の運営当局による発表として、原発の輸送部門がウクライナのドローン攻撃を受け、運転手1人が死亡したと報じました。IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長は声明で、「事件を調査し状況を監視していく」と述べ、「原発やその周辺へ