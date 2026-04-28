トヨタ「2000GT」の“スーパーレプリカ”に熱視線！2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」において、ロッキーオート（愛知県の旧車・名車専門店）は「ロッキー2000GT」を出展しました。このロッキー2000GTは、トヨタの名車「2000GT」の造形を精密に再現したスーパーレプリカです。この車両の成り立ちを辿ると、2015年に発表された「ロッキー3000GT」にその起源があります。【画像】超カッコいい！ これが「2000GT」の