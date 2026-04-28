博多駅前のランドマーク「西日本シティビル」が、ことし7月に開業すると発表されました。これまで未公開だったフロアが27日、報道陣に新たに公開されました。 博多駅前の新たなランドマーク「西日本シティビル」で27日、公開されたのは、新たな本店としてビルに入る西日本シティ銀行の営業部の窓口や行員たちが働くエリアなどです。■八木菜月アナウンサー「こちら4階の執務室は壁や仕切りがなく、かなり広