中東情勢の影響がこんなところにも表れています。県内のＪＡ系列の給油所で農業機械向けの軽油を確保するため、一般客向けの軽油の給油を来月から１台あたり３０リットルに制限するところが１６か所にのぼることが、ＫＮＢの調べでわかりました。宮腰記者「こちらのスタンドではメインターゲットとなる顧客のニーズを守るため、軽油の給油制限を決めました」富山市のＪＡなのはなが経営する和合給油所です。この給油所