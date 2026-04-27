日本相撲協会は２７日、夏場所（５月１０日初日）の新弟子検査（同１日）の受検者を発表し、１２人が申し込んだ。大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士を目指して１６歳のニコラス・タラセンコ（湊）、モンゴル出身のアルタンゲレル・ソソルフー（湊川）、海洋高出身でナラントヤ・フセルバートル（八角）が申し込んだ。また日体大出身で幕下最下位格付け出し資格を持つリ・ビル・クリス