27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比53.2％増の5323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.5％増の4312億円だった。 個別では上場Ｔｒａｃｅｒｓ米国債０－２年ラダー 、ＮＺＡＭ上場投信ＮＡＳＤＡＱ１００ 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 、ＳＭＤＡＭ日経２２５